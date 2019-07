Sommer på Harteværket

Kolding: Oplevelsescentret Harteværket i det gamle vandkraftværk holder åbent alle ugens dage kl. 10-16 i højsæsonen.

Et af de nye tilbud til sommerferiegæsterne er Sydbank Trampolinpark med otte trampoliner i to størrelser, så både store og små børn kan hygge sig med at hoppe, mens de voksne slapper af.

Hver tirsdag og torsdag kl. 11 tændes der for en af vandkraftværkets turbiner, så gæsterne ved selvsyn kan se, høre og mærke de enorme kræfter, som er involveret, når vand omdannes til strøm.

- Det unikke er, at vandkraftværket stadig er i brug. Vores gæster spørger ofte, hvornår turbinerne går i gang, så vi ved, det er et stort trækplaster, siger projektchef Cecilie Røner.