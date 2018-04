Solskin gav stor opbakning til by-rengøring

Omkring 100 borgere valgte søndag at bruge et par timer på at gøre Lunderskov til en pænere by at færdes i. Det batter, siger formanden for lokalrådet Steen Sparvath.

- Det er første gang, vi er med. Det er en super god idé. Men man skulle tage at udvide indsamlingsområdet, for der ligger også meget affald ude omkring, for eksempel der hvor vi bor ved Gl. Landevej. Folk smider bare øldåser og alt muligt andet ud af deres biler, fortæller ægteparret.

Birte og Kim Frilund havde selskab af barnebarnet Emily på otte år, da de søndag formiddag brugte et par timer på at samle affald ind i gaderne og de grønne områder i Lunderskov by sammen med omkring 100 andre borgere.

- Bare køb en gribetang til mig, så kan jeg sagtens samle en masse bortkastet skrald op, når jeg er ude at gå en tur med min hund. Det kunne være godt, hvis der var nogle flere affaldsspande at lægge det i.

Præventivt

Den årlige affaldsindsamling i Lunderskov er arrangeret af Lunderskov Lokalråd, og den har haft synlig effekt, siden borgerne gik ud med sække og gribetænger for første gang i 2012.

- Man kan se det på Lunderskov. Helt sikkert. Og vi kan se, at mængden af indsamlet affald bliver lidt mindre år for år. Vi holder problemet nede, vurderer formand Steen Sparvath, som gætter på, at der er hentet halvandet ton henkastet affald ind i år.

Han glæder sig over at se, at så mange børn lige fra barnevognsalderen til teenagere deltager i rengøringen af byen.

- De går helt vildt op i det, og det har en stor præventiv effekt. For de lærer, at de skal passe på deres by.

- Og for Lunderskov er det vigtigt, at vi ikke har alt muligt skrammel liggende, fordi vi slår så meget på, at vi har en dejlig natur. Men hvis den ikke vedligeholdes, så hænger det, vi siger, og det, vi gør, jo ikke sammen, og så går det galt, mener han.

I nærheden er fire-årige Nikolaj i gang med at hive et hvidt plastikkrus fri af en busk med sin gribetang. Manøvren er så spændende, at han godt lige kan vente med at tisse, sådan som han har fortalt sin mor, at han skal.

Nikolajs mor, Dorte Thomsen, synes også, at affaldsdagen er et rigtig godt initiativ.

- Byen bliver pænere, og vi lærer børnene, at det bare ikke er i orden at smide affald fra sig. Og så giver det også et godt sammenhold i byen, at vi er fælles om det, synes hun.