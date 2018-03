Sognepræst i Vamdrup: Man bør gøre kirken til en del af sin påske

Påsken er kristendommens vigtigste højtid, men for de fleste er det ikke lig med en tur i kirken. Den gemmer mange nemlig til juleaften, hvor kirken for mange er en fast del af dagen.

Kolding: I påsken spiser vi æg og lammesteg. Vi sender gækkebreve og udveksler påskeæg. Vi hygger os med familien og plukker krokus og vintergækker i forårsskoven - altså når påskevejret ikke byder på sne.

Påsken er forbundet med mange traditioner. Men for de færreste er kirken en del traditionerne. Det til trods for, at der er rig mulighed for at tage i kirke og det faktum, at påsken faktisk er kristendommens vigtigste højtid. For mens mange gerne hiver en time ud af kalenderen juleaften, sker det samme sjældent i påsken.

- Vi siger, at påsken er vores største fest, men når man ser på antallet af mennesker i kirken, står påsken ikke mål med julen. Jeg kunne godt tænke mig, at man integrerede kirken som en del af sin påske på samme måde, som man gør i julen, for påskesøndag er alt andet lige en fest i kirken, når man fejrer håbet, lyset og Jesus' opstandelse, siger Jens Henrik Kristiansen, sognepræst i Vamdrup.

Hvad betyder påsken for dig?

- Påsken betyder, at jeg får lejlighed til at gennemleve den vigtigste begivenhed i Jesus liv og dermed også den vigtigste begivenhed for mig og enhver kristen. Jesus gik ind i døden og tog det hele på sig for at give os håb om, at vi skal genopstå sammen med ham, siger Jens Henrik Kristiansen.