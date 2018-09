Kolding: Tirsdag den 25. september kl. 14.30 er der sogneeftermiddag i Simon Peters Kirke på Islandsvej 12. Her kommer tidligere socialudvalgsformand Lis Ravn. Hun fortæller om de personlige overvejelser, der førte til, at hun stillede op til bestyrelsen i Hospicegruppen. Ligesom Lis Ravn vil komme med sit bud på, hvad et hospice kan og hvorfor det er nødvendigt.

Der er gratis entre. /exp