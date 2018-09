Sofie og Jens Christian mistede hjulet og kørte galt: Her er fire gode råd til at opdage løsnede hjulbolte

I weekenden blev Sofie Holme og Jens Christian overhalet af deres eget forhjul. De kørte galt i nærheden af Alrø ved Horsens, og efterfølgende har tre mekanikere uafhængigt af hinanden bekræftet dem i, at deres hjulbolte var blevet løsnet. Parret slap med slag og knubs, men var skrev siden et opslag på Facebook for at minde folk om, at det kan være en god idé at tjekke sine hjulbolte, inden man sætter sig bag rattet.

Sidste år bredte en trend sig, hvor hjulbolte blev løsnet på biler i hele landsdelen. Politiet betegner trenden som både livsfarligt og forrykt.

Her kan du få fire tip til, hvordan du selv opdager, om dine hjulbolte er løse.

Brug maling Mal en lille smule maling på hjulbolten. Hvis malingen er forskubbet eller skallet af, når du kigger på boltene, kan det være et tegn på, at nogen har pillet ved dine hjulbolte. Hvis malingen er som før, er alt, som det skal være.

Hold ørerne stive Kan du høre unormale lyde fra bilens hjul, så er det måske et tegn på, at hjulboltene er blevet løsnet. Kør ind til siden og tjek, om hjulboltene er spændt ordentlig fast. Hav eventuelt en hjulnøgle liggende i bilen. Er dit hjul løst, vil det give et højt "klonk" fra sig, når der accelereres eller bremses. Der vil typisk være fire-fem "klonk" per hjulomgang.

Se efter Hold øje med, om der ligger en løs møtrik eller bolt på jorden ved din bil. I så fald skal man ikke sætte sig ind og køre.