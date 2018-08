Torsdag gik Gulventreprise Danmark og blandt andet datterselskabet Burcharth Gulventreprise konkrus. Gulvlægger Søren Juhl har været 25 år i virksomheden, og mandag melder han sig arbejdsløs. - Jeg er helt sikker på, at jeg nok skal finde et nyt arbejde. Men jeg er skuffet. Jeg føler nok, at der er nogen, der har gamblet med firmaet. Og det bryder jeg mig ikke om. Det er også lidt mit firma, siger Søren Juhl. Foto: Søren Gylling