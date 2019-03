Søpavillon til 3,3 mio. kroner er et skridt nærmere realisering

Søpavillonen ved Ødis Sø er kommet et skridt tættere på at blive bygget. Jens Jørgensen (th), der indtil sidste år var formand for Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis, Fovslet, er tovholder på projektet. Til venstre ses den nuværende formand for lokalrådet Christian Thomsen. Foto: Søren Gylling

Med tilsagn om 315.000 kroner fra kommunens landsbypulje går arbejdet med at skaffe finansiering til søpavillonen ind i næste fase, hvor man begynder at søge fonde. Hvis alt flasker sig, kan byggeriet gå i gang i løbet af 2020 eller 2021.

Ødis: Fra taget af søpavillonen bliver der udsigt over Ødis Sø. Her kan gæsterne nyde dyreliv og solnedgang, og kommer der er byge forbi, kan man trække inden for og varme en kop kakao i det lille tekøkken. Søpavillonen i Ødis har fået et rygstød efter, at kommunens landsbypulje har givet tilsagn om, at projektet bliver støttet med 315.000 kroner, hvis man selv kan finde de resterende godt tre millioner kroner, som pavillonen koster. - Skitserne er klar. Nu mangler vi så at få diverse tilladelser til søpavillonen og så selvfølgelig finansieringen, siger Jens Jørgensen. Han var i en årrække formand for Lokalrådet for Ødis Bramdrup, Ødis, Fovslet, men da han stoppede sidste år, lovede han bestyrelsen at køre videre med projektet med søpavillonen, der er en del af et større projekt ved søbredden.

Fra taget af søpavillonen bliver der en flot udsigt over Ødis Sø, og selve pavillonen skal have et lille tekøkken, et toilet og plads til cirka 20 gæster. Illustration: Tegnestuen Mejeriet

Flot udsigt over søen Tilbage i 2016 købte kommunen et jordstykke ved søen, og ideen er at skabe en landsbyfælled, der bliver et slags samlingssted for lokalområdet. Projektet er allerede godt i gang med blandt andet cirkelbroen i Ødis Sø, der er godt besøgt, forklarer Jens Jørgensen. I 2018 fik projektet 50.000 kroner af kommunens landsbypulje til at lave en skitse over søpavillonen. Den er på plads, og nu skal der så skrabes penge sammen fra fonden, der vil støtte opførelsen af en søpavillon, der indrettes med et mindre tekøkken og toilet, og plads til cirka 20 gæster. - Det er til en skoleklasse, der måske vil ned til søen for at lave lidt undervisning. Den kan bruges til børnefødselsdag. Og så skal det være et madpakkehus, hvor folk kan komme for at spise en madpakke og nyde naturen og udsigten over søen, siger Jens Jørgensen.

Byggestart i 2020 eller 2021 Med tilsagnet fra landsbypuljen er pavillonen kommet lidt tættere på at kunne realiseres. - De fleste fonde kræver en eller anden egenfinansiering, og nu har vi cirka 10 procent af den totale byggesum. Så nu begynder arbejdet med at rejse pengene. Vi har en skitse. Vi har tilsagn fra 315.000 kroner. Men i første omgang skal vi have tilladelserne i hus. Det handler blandt andet om, at vi skal bygge inden for en søbeskyttelseslinje. Men vi forventer ikke, at det volder de store problemer, siger Jens Jørgensen. Hvis det hele flasker sig, kan byggeriet måske begynde byggeriet i 2020 eller 2021.