Socialrådgiver kæmper for Liberal Alliance - og mindre bureaukrati

Pernille Schwaner er fotograferet foran "Kvindernes eg" ved Koldinghus. Egen er plantet som en hyldest til de kvinder og mænd, som sikrede, at kvinder fik valgret i 1915. - Hver gang jeg passerer Kvindernes eg, bliver jeg overvældet og taknemmelig for, at kvinder fik valgret, og at kvinder kan stille op til folketinget. Tak til dem, for ellers havde jeg ikke været kandidat i dag. Foto: Søren Gylling