Benny Dall (EL), formand for udvalget for socialøkonomi, handicap og hjælpemidler, fortæller, at Kolding Kommune er godt på vej til at finde en besparelse på fem millioner kroner ved at møde borgerne via Skype frem for ansigt til ansigt, og socialpolitikerne står fast på, at strategien Selvværd og Sammenhæng er eneste vej frem til en økonomi i balance.

- Vi kommer nok også til at finde flere penge på skærmområdet resten af året. Det, der tager tid, er at tilpasse organisationen, så realiseringen af besparelsen kommer først i andet halvår, men vi er godt på vej. Og det er en rigtig god historie, for vi leverer i dag en bedre service end tidligere, mener han.

Et tiltag er eksempelvis at holde møder på Skype frem for ansigt til ansigt. At holde møder på Skype sparer tid til transport og skal ifølge socialforvaltningens beregninger give en besparelse på fem millioner kroner i årets første halvdel.

Det siger de samstemmende, efter at de to udvalg drøftede den kritiske økonomi på møder i onsdags.

Og begge formænd for Kolding Byråds to sociale udvalg, Benny Dall (EL) fra udvalget for socialøkonomi, handicap og hjælpemidler, og Karina Lorentzen (SF) fra socialudvalget, mener fortsat, at strategien Selvværd og Sammenhæng er den eneste vej frem.

Snebolden

Som et eksempel på en bedre service nævner han, at Kolding Kommune den 1. april har åbnet en døgnservice, der kan kontaktes via skærm.

- Brugerne her er typisk borgere med psykiske udfordringer. De var tidligere meget afhængige af, at deres kontaktperson var på arbejde, men de holder ikke op med at have det svært, fordi det bliver aften, nat eller weekend. Muligheden for at kunne tale med nogen døgnet rundt via en skærm giver dem en god tryghed.

Benny Dall erkender, at Selvværd og Sammenhæng ikke kan løse hele den økonomiske udfordring i år.

- Nej. Først skal vi høre borgene, så skal vi finde nye løsninger, snakke med borgerne igen og først derefter tilpasse organisationen. Så det tager tid, inden pengene havner i kassen, men det begynder at ske, og når først snebolden ruller, så giver det resultater, forklarer Benny Dall, der ligesom udvalgets øvrige medlemmer mener, at Selvværd og Sammenhæng skal være det bærende princip til at sikre en økonomi i balance på socialområdet i 2020.

Derfor har udvalget påtaget sig at pege på initiativer, der kan fjerne overforbruget senest i 2020, og de bliver præsenteret for byrådets forligspartier, der skal drøfte den kritiske situation på et møde indkaldt af borgmester Jørn Pedersen (V) den 12. juni.