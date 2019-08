Socialpolitikere melder pas: Vi kan ikke spare mere i år

Kolding Byråds to sociale udvalg kan ikke pege på konkrete bidrag til den spareplan, som skal sættes i værk 17.september for at rette op på kommunens hårdt pressede økonomi, lyder meldingen fra socialpolitikerne.

Kolding: - Beklager. Vi kan ikke spare mere i år, end vi allerede gør.

Sådan lyder meldingen efter møder fredag, hvor politikerne i Kolding Byråds to sociale udvalg drøftede, hvordan de kan bidrage til den ekstraordinære jagt efter nye besparelser, som økonomiudvalget skød i gang i tirsdags for omgående at rette op på Kolding Kommunes historisk hårdt pressede økonomi. En samlet spareplan skal være klar 17. september.

Men udover at socialudvalgenes borgerlige flertal fra Venstre og Dansk Folkeparti uden at pege på noget konkret sætter "ikke igangsatte drifts- og anlægsopgaver" på pause og afventer byrådets behandling af budget 2020, så kan der ikke spares mere, mener socialpolitikerne.

- Vi er jo allerede godt i gang med at spare, fordi vi har vores Selvværd og Sammenhæng-strategi. Allerede nu viser et skøn fra vores nye økonomichef, at vi kommer til at se et fald i vores serviceudgifter i år på 27,1 millioner kroner i forhold til sidste år, siger socialudvalgsformand Hans Holmer (SF), som understreger, at der er tale om et skøn.

Hans Holmer oplyser, at tallene er renset for tidligere gæld og udgifter til genopbygning af Overmarksgården efter sidste års brand samt korrigeret for de 19,3 millioner kroner, som forvaltningens tidligere økonomichef bevidst har fejlkontereret i 2019 for at få et stort overforbrug i 2018 til at se mindre ud på årsregnskabet. Den manøvre kostede i denne uge både den tidligere økonomichef og socialdirektør Lars Rasmussen jobbet.