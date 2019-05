Socialformand forudser forringelser af servicen til Koldings udsatte

Kolding: - Jeg ser ingen, der vil snakke om at bruge flere penge på det her område. Jeg ser ingen, der vil prioritere vores psykisk syge og udsatte borgere, som der bliver flere og flere af. Men der er virkelig brug for, at Christiansborg løfter blikket fra de ældre og børnene nu.

Sådan siger formand for Kolding Byråds socialudvalg og folketingskandidat, Karina Lorentzen (SF), før hendes udvalg på et møde i dag skal drøfte den dystre økonomiske situation, som betyder, at der bliver brugt alt for mange penge på socialområdet i Kolding i øjeblikket i forhold til, hvad politikerne har sat af på budgettet.

- Vi er alle i udvalget dybt frustrerede, og vi knokler for, at vores strategi Selvværd ogSammenhæng skal hjælpe os i Kolding.

Men tror du på, at den strategi kan løfte socialområdet i Kolding ud af de økonomiske problemer?

- Det kan jeg da blive usikker på. Jeg ser bare ikke rigtig nogen alternativer, så jeg appellerer til politisk tålmodighed, for ellers må vi til at tale om serviceforringelser, siger hun.