Socialformand: Vi kom igennem sparerunde med skindet på næsen

- Det vil mange opleve som mere tilfredsstillende end at have en rend af mennesker i sit hjem hele tiden, siger Karina Lorentzen, der understreger, at det handler om at gøre hverdagen mere sammenhængende og fornuftig for den enkelte.

Arbejdet er endnu ikke så langt, så hun har svært ved at være helt konkret. Det kunne handle om, at en borger med diabetes selv lærer at tage blodprøver, i stedet for at en ansat fra kommunen kommer og hjælper.

Den bundne opgave til udvalget var at finde tre millioner kroner på budgettet for 2019 og 6,5 millioner kroner for de kommende år.

Økonomiudvalget har vedtaget servicebesparelser i Kolding på 45 millioner kroner i 2019. Disse besparelser stiger til 74 millioner i 2020 og 96 millioner kroner per år fra 2021 og frem. Dertil kommer besparelser på anlægsudgifterne på mellem 9 og 12 millioner kroner om året. Det er op til de enkelte udvalg under Kolding Kommune at bidrage til besparelserne. Social- og sundhedsudvalget har fået til opgave at spare tre millioner kroner i 2019 og 6,5 millioner kroner årligt fra 2020. Endelig har man vedtaget en skattestigning på en halv procent fra 2019.

- Det har vi fået lovning på fra forvaltningen. Herfra er beskeden, at borgerne allerede har peget på mange ting, der skal arbejdes videre med. Når forvaltningen har gravet dybere, så peger den på nogle ting, som vi i udvalget skal sige ja eller nej til at gennemføre. Området får højeste prioritet, og vi vil være sikre på, at millionbeløbene kan realiseres, slår hun fast.

Tandplejen bliver ramt på den måde, at klinikkerne får et fælles call center. Det skal næste år give en besparelse på 200.000 kroner, og beløbet skal vokse til 400.000 kroner i 2020. Nøjagtig samme beløb vil politikerne spare ved at afskaffe musikterapi på det social psykiatriske døgntilbud Marielund.

- Hidtil har vi tilbudt alle førstegangsforældre at komme på et ekstra kursus, der handler om ting, man skal være opmærksom på, når man får et barn. Nu målrettes kurset familier med særlige udfordringer og behov. Men det går ikke ud over sundhedsplejeindsatsen. Den berøres ikke, understreger hun.

I udvalget var der også enighed om at spare på seks andre ting. Den største besparelse findes ved at ændre den målgruppe, der kan kommer på kurset "Klar, parat, familie". Her spares en halv million kroner næste år og 1,35 millioner fra 2020.

Tilbud til anbragte sikres

Karina Lorentzen forklarer, at der er en grund til, at politikerne har fundet godt fire millioner kroner på næste års budget.

- Det lille overskud vil vi bruge til at videreføre Space, der er et værested for anbragte børn og unge. I udvalget har det været vigtigt at sikre, at stedet er i drift, for vi ved, at der virkelig er behov for Space. Anbragte unge har højere risiko end andre for at droppe ud af en uddannelse, og det betyder i det hele taget meget for de unges liv, at de kan netværke med hinanden og de ankerpersoner, der er i værestedet.

- Desuden giver det ingen mening at sige, at vi vil af med de og de ting, men at besparelsen først skal slå igennem i 2020, forklarer udvalgsformanden.