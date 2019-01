Socialchef: Vi kan ikke være det høje sygefravær bekendt

Bettina Brøndsted, der er social- og handicapchef i Kolding Kommune, er glad for, at der er kommet fokus på det høje sygefravær i en del af familieafdelingen. - Det kan vi ikke være bekendt, og tallet skal bringes ned, siger hun. Privatfoto

Bettina Brøndsted, der er social- og handicapchef i Kolding Kommune, vidste, at der var udfordringer med arbejdsmiljøet i en del af familieafdelingen, men hun var ikke klar over, at det var så alvorligt.

Kolding: At sygefraværet i en afdeling under Kolding Kommunes Familieafdeling sidste år var oppe på 14,25 procent var social- og handicapchef Bettina Brøndsted ikke klar over, før Kristina Jørgensen (DF) spurgte ind til tallet. Kristina Jørgensen er medlem af social- og sundhedsudvalget. - Jeg vidste, at der har været udfordringer i afsnittet for børn i alderen 0-12 år, men jeg var ikke klar over, at arbejdsmiljøet var belastet af et sygefravær på 14,25 procent. Jeg er fuldstændig enig i, at tallet er alarmerende højt. Det kan vi ikke være bekendt, og fraværet skal bringes ned. I sensommeren fik jeg meldinger om, at afdelingen var udfordret, og der satte vi tiltag i gang, som fortsat er kørende, siger Bettina Brøndsted. Hvad er der galt i afdelingen siden sygefraværet er så højt? - Det skal vi blive klogere på blandt andet ved hjælp af en trivselsundersøgelse og ved hjælp af den analyse, som alle kommunens velfærdsområder skal igennem. I familieafdelingen vil analysen få et særligt fokus på afsnittet for børn. Det første, hun vil gøre, er at gå i dialog med medarbejderne. - Vi skal grave en tak dybere ned og få skabt de tiltag, der vil skabe en forandring for medarbejderne.

Afdelingen Det er i den del af Kolding Kommunes familieafdeling, der har med de 0-12 årige at gøre, at sygefraværet i 2018 kom op på 14,25 procent.



Det er en afdeling med 17 medarbejdere.



De har mange opgaver. De arbejder blandt andet med børnefaglige undersøgelser, følger op via handleplaner, holder børnesamtaler, laver vurderinger og iværksætter foranstaltninger omkring børn i udsatte positioner.

Samme mål Havde I fået øje på problemet, hvis ikke Kristina Jørgensen havde spurgt ind til sagen? - I sensommeren fik vi øje på udfordringer omkring sygemeldinger og satte en proces i gang. Måske havde det arbejde peget på problemet. Under alle omstændigheder er der overensstemmelse mellem det politikerne og det vi i ledelsen ønsker, nemlig et godt arbejdsmiljø. Kommunens HR-afdelingen har taget hul på at arbejde med emner som kortlægning af arbejdsopgaver, effektivisering, faglig sparring, kultur og kommunikation i afdelingen. Ser du en kritik af ledelsen i det, der sker nu? - Ja, men jeg er glad for, at sagen kommer frem. Vi kan ikke være bekendt at have så stor en udfordring med arbejdsmiljøet. Og som nævnt har vi i ledelsen og politikerne samme mål, nemlig at skabe så godt et arbejdsmiljø som muligt. Vi er åbne og har altid været stolte af vores familieafdeling som arbejdsplads. Den skal være et sted med høj trivsel, og hvor medarbejderne er glade for at komme.