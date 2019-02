Socialchef: Højt sygefravær er dybt bekymrende

Bettina Brøndsted, der er social- og handicapchef i Kolding Kommune, fortæller, at kommunen fortsat har stort fokus på det høje fravær i den del af familieafdelingen, der har med børn i alderen 0-12 år at gøre. I januar var fraværet oppe på 23 procent.

Dengang forklarede social- og handicapchefen, at hun var fuldstændig enig i Kristina Jørgensens vurdering af, at tallet var alarmerende højt.

Udfordrede børn

De 17 socialrådgivere i familierådgivningens afdeling for børn i alderen 0-12 år arbejder med børn og familier, der har brug for ekstra hjælp i deres dagligdag.

- Det kan være, at børnene har fravær i skolen. Det kan være, at forældrene bliver skilt, og der er udfordringer i forhold til samarbejdet omkring børnene. Det kan handle om mange forskellige ting, forklarer Bettina Brøndsted.

Familierne kan selv henvende sig til familierådgivningen. Det kan også være skolen, der sender en besked til afdelingen om et barn, der ikke trives. Så kontakter afdelingen forældrene.

- I afdelingen undersøger de ansatte barnets forhold i skolen, derhjemme i familien og i netværket. Medarbejderne kommer hele vejen rundt om barnets liv, trivsel og udvikling. Hvis undersøgelsen peger på udækkede behov, så er vi behjælpelige med i samarbejde med børnene og familien at finde ud af, hvad der skal til for at få barnet og familien til at fungere igen.

Det kan for eksempel være pædagogisk bistand i hjemmet, familiebehandling til hele familien, aflastning eller en anbringelse.

- Vi følger løbende op på, hvordan det går barnet og familien, fortæller social- og handicapchefen.