Snus har holdt sit indtog: Skole kæmper for at holde elever på ret spor

Kolding: Det er ikke kun på Lyshøjskolen, at man oplever, at nogle elever i en tidlig alder begynder at eksperimentere med for eksempel alkohol, snus og cigaretter.

På Alminde-Viuf Fællesskole er det især snus, der fylder, og her så skolens ledelse sig nødsaget til i juni at sende et brev ud til forældre til elever på 6. årgang om udfordringer med snus blandt eleverne.

- Vi har hørt om børn på 6. årgang her i byen, der stiftede bekendtskab med snus, siger skoleleder på Alminde-Viuf Fællesskole, Søren Storm.

Han kan godt nikke genkendende til sin kollega på Lyshøjskolens melding om, at nogle ting er rykket nedad i alder for eleverne.

- Der er en gruppe unge, der begynder tidligt - primært med snus. Det er nogle unge, der sætter en dagsorden, for eksempel om at bruge snus, og der kan være et vist gruppepres. De unge skal turde sige fra, fortæller Søren Storm.

Han og andre fra skolen er blevet gjort opmærksom på problemerne med snus blandt relativt unge elever af blandt andre bekymrede forældre og fra ungdomsskolens side.

- Overordnet kan man sige, at der er en bevægelse blandt ungdommen, og her kan det næste så være alkohol eller i sidste ende hash. Det har vi dog ikke oplevet, siger Søren Storm.