Snuppet for stribevis af trafikforseelser: Var påvirket af alkohol og stoffer og kørte overfor rødt og ind i en anden bil

Kolding: En 29-årig mand fra Kolding blev onsdag aften kort før klokken 21.30 anholdt af politiet for en stribe forskellige forseelser.

Manden kørte bil påvirket af både spiritus og af stoffer eller medicin. Desuden viste det sig, at han kørte bil, selv om har er blevet frakendt kørekortet.

Manden blev standset, da han kom kørende på Ndr. Ringvej mod vest ved Koldingbjerg. Her begik han endnu en forseelse, som kom i politiets sorte bog. Det skete, da han kørte overfor rødt lys i lyskrydset og kørte ind i en anden bil. Her blev føreren bragt til skadestuen for at blive tjekket for eventuelle skader.