Sne over Kolding: Endelig går det ned ad bakke

Hvis man skal kælke denne vinter, så gælder det om at være vaks ved havelågen. Tirsdag formiddag fik et par centimeter sne flere familier til at sætte kurs mod Stejlbjerganlægget.

- Ja, det synes jeg. Men omvendt kan det også godt være, at man husker en god vinter, og så dækker den i virkeligheden over sneen fra tre vintre, siger Allan Nielsen.

- Sne er jo både godt og skidt, men når man har sådan et par størrelser dér, så er sne en positiv ting. Og så er det skidt, når der ikke kommer så meget. Det gælder virkelig om at udnytte det, når der endelig kommer noget sne, siger Allan Nielsen.

Men tirsdag blev der taget revanche i Stejlbjerganlægget, der er en af byens populære kælkebakker. Morgenens snevejr efterlod et par centimeter sne på bakken, og tænk sig! - det blev liggende længe nok til at flere familier nåede at få fart under kælkene.

Sådan sang legendariske Povl Kjøller i en af sine minderige børneklassikere, og også denne vinter har der været god grund til at nynne med på melodien. Når sneen endelig falder, når man næppe at finde kælken frem, før regn eller tøvejr allerede har sat ind.

Få kælketure

Også familien Madsen - far, mor og tre børn - var i Stejlbjerganlægget, hvor de nød en vinterferie med rigtig vinter. For en gangs skyld.

- De sidste to vintre nåede jeg kun at kælke en eneste gang, siger Thue Madsen, mens hustruen Sanne fortæller, at hun endnu ikke har været ude at kælke med børnehaven, hvor hun arbejder.

Men tirsdag lykkedes det altså. De voksne havde tabt et væddemål og måtte servere morgenmad på sengen for børnene, og så var det ellers afsted for at fange snevejret i tide.

De nåede det. Endelig gik det ned ad bakke, og det var helt, som det skulle være, når der står den 13. februar på kalenderen.