Snart kan du også aflevere farligt affald døgnet rundt

- Farligt affald er en af de ting, der har været udfordrende ved 24/7-konceptet. Nogle borgere har været irriterede over, at de ikke kunne aflevere farligt affald hele døgnet, fortæller Anja Helene Jensen, kommunikationskonsulent i Kolding Kommune.

Et stort skridt

Derfor forsøger kommunen sig nu med en ny model, hvor borgere også kan aflevere kemikalier og andet uden for genbrugspladserne normale åbningstid.

I stedet for at sætte malerbøtten på jorden, kan man fra tirsdag i Vamdrup placere den i en kasse, der står i en luge. Når lugen lukkes, sættes kassen til side, og en ny kasse gøres klar til næste borger. Når medarbejderne dagen efter møder ind, tager de sig af det farlige affald.

- Det kommer ikke bare til at stå på jorden, og det er vigtigt. For driftsmedarbejderne og for borgerne er det en lille ting, men det er et rigtig stort skridt i den rigtige retning, fortæller Anja Helene Jensen.

Ordningen vil blive vurderet, og hvis det viser sig at være en god og holdbar løsning, kan den indføres på de resterende genbrugspladser i Kolding Kommune.

Den nye ordning indvies ved et arrangement tirsdag klokken 14.30-16.30. Her holder Jakob Ville (V), formand for teknik- og klimaudvalget, en åbningstale, og borgerne har mulighed for at aflevere deres farlige affald. Desuden kan man få en gratis pølse og en sodavand.