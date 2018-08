Snart er halvdelen af Kolding flygtninge kommet i job

47 procent af Koldings flygtninge er kommet i arbejdet, mens tallet på landsplan er 38. Det er "meget tilfredsstillende" ifølge formanden for arbejdsmarkedsudvalget, der dog understreger, at arbejdet fortsætter.

Kolding: Integrationsbarometret peger kun i én retning: Det går godt med at få flygtninge i job i Kolding.

Man fristes næsten til at sige bedre end godt, for godt og vel halvdelen af kommunens flygtninge er kommet i arbejde. 47 procent af Koldings flygtninge har såldes et noget at rive i - på landsplan er tallet nede på 38 procent.

Selv om formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Poul Erik Jensen (S), kalder tallene for "meget tilfredsstillende", understreger han, at arbejdet ikke er færdigt.

- Der er forskel på de forskellige grupper af flygtninge. Nogle er lettere end andre. Men generelt er vi godt kørende, og det er en proces, vi skal fortsætte med at arbejde på, siger Poul Erik Jensen.

Det er særligt flygtninge fra Afghanistan og Somalia, der er svære at få i job, forklarer udvalgsformanden.

- Det har helt sikkert noget med deres kultur at gøre, og hvordan man mentalt er skruet sammen. Der er mere drive i syrerne, der hellere vil ud og klare sig selv end at vente og se tiden anden, siger Poul Erik Jensen.

- Men vi skal nok få knækket koden. Flygtninge fra Somalia og Afghanistan skal selvfølgelig også være med til at bidrage til vores velfærdssamfund, mener han.