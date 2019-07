Så er Kolding Kommune ved at være klar med detailplanen for en ny Jernbanegade. Mange p-pladser forsvinder til fordel for opholdssteder. Gaden skal stå funklende færdig i december.

Kolding: I dag er Jernbanegade ikke ligefrem en gade, man har lyst til at slå sig ned i for at hygge sig med en kop kaffe eller en sandwich - eller bare for at sidde og betragte livet omkring sig.

Men det bliver anderledes, når Kolding Kommune er færdig med at renovere og forskønne den centrale bygade på strækningen fra Banegårdspladsen til Buen.

Lige nu er landskabsarkitekt Thomas Thinghuus fra by- og udviklingsforvaltningen ved at lægge sidste hånd på detaljerne i projektet, som bliver sendt i udbud efter sommerferien. Meningen er, at spaden skal i jorden 1. september, og at forvandlingen af gaden skal være fuldført inden lysfestivalen i december.

Men allerede nu kan han fortælle om langt det meste af, hvad der kommer til at ske - og Thinghuus fremhæver, at løsningen er blevet til på baggrund af ideer og input, som beboerne, ejerne og lejerne i Jernbanegade har bidraget med.