Kolding: Det er svært at overse de store skilte med teksten "Ophørsudsalg", som den seneste tid har stået foran Smykkehjertet i Østergade.

Folkene bag butikken har nemlig besluttet at lukke afdelingen i Kolding for i stedet at koncentrere ressourcerne om hovedafdelingen i Vejle og Smykkehjertets tredje butik i Billund.

- Vi har set på ressourcerne i forhold til husleje, personale, varelager og så videre og besluttet, at vi skal lukke en af butikkerne, og der er valget desværre faldet på Kolding, siger butiksbestyrer Aytac Kirlar, som vurderer, at der er færre mennesker i gågaden i Kolding end tidligere, og at der er for mange butikker omkring Smykkehjertet, der lukker.