Smilet er tilbage hos Ristorante Napoli

Efter tre sure smileyer er spisestedet Ristorante Napoli i Kolding Storcenter tilbage på rette spor igen.

Kolding: Spisestedet Ristorante Napoli i Kolding Storcenter kan igen vise en glad smiley til kunderne.

Efter tre sure smileyer i træk er der nemlig igen kommet styr på sagerne hos spisestedet, hvor den nye bestyrer Farnoosh Maftoon i begyndelsen af januar lovede bod og bedring.

- Ejeren har ikke haft tid til at gøre det, men nu er der kommet folk på, så når de (fødevarestyrelsen, red.) kommer her næste gang, så er den helt afblæst, det er jeg 100 på, sagde han dengang om de sure smileyer.