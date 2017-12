Smal vandt 8000 kroner på Bykroen: Nu skal han til Rusland

Kolding: Laz Smal Hansens rustne stemme lyder fra den anden ende af baren. Klokken har endnu ikke passeret middag denne fredag, men alligevel er værtshuset Bykroen røgfyldt og baren fuld af mennesker.

- De har været løbet tør for Tuborg, siger Laz Smal Hansen.

I dagene efter jul var uheldet ude for Bykroen. De løb tør for Tuborg på flaske. Og for at det ikke skal være løgn, er der sat et "i stykker"-skilt på det håndtag, der skænker Tuborg-fadøl. Laz Smal Hansen - eller Smal blandt venner - fortæller, at Bykroen i mellemtiden har hentet Tuborg hos kollegaerne ovre på Drop Inn. Selv drikker han Carlsberg Elephant.

- Jeg kommer her hver dag. Også i juledagene. Jeg skal jo have nogle bajere, konstaterer Smal uden at fortrække en mine.