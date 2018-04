Småskoler i Kolding mister elever de kommende år

I denne 12-årige periode forudses det, at det samlede antal børn mellem syv og 16 år falder med 1,3 procentpoint i hele kommunen, og ifølge prognosen kommer der til at være store forskelle mellem skolerne på, om der kommer flere eller færre børn i de forskellige skoledistrikter.

Det viser en ny prognose for antallet af børn i skolealderen i alle Kolding Kommunes skoledistrikter for 2018-2030, som Cowi har udarbejdet for kommunen.

Ifølge Kolding Kommunes nye befolkningsprognose bor der i dag 237 børn mellem 7 og 16 år i Skanderup-Hjarup Forbundsskoles distrikt. Prognosen siger, at der vil bo 184 i denne alder der i 2024 og 158 i 2030. Der går 196 elever på skolen inklusiv eleverne i specialklasserne. I Ødis Skoles distrikt bor der i dag 377 børn mellem 7 og 16 år. Prognosen siger, at der vil bo 301 i denne alder i 2024 og 281 i 2030. Der går 95 elever på skolen, hvis distrikt også omfatter Stepping-området, hvor stort set alle skolebørn går på Stepping Friskole. Ifølge prognosen vil antallet af børn mellem 7 og 16 år falde med 1,3 procent frem til 2030.

Ingen plan om lukning

Men blandt de skoler, som ifølge prognosen - hvis den forudser korrekt - bliver hårdt ramt, er Skanderup-Hjarup Forbundsskole og Ødis Skole. I dag har førstnævnte skole 239 børn mellem 7 og 16 år i distriktet, men i 2030 vil der kun bo 158 i dette område. Ifølge skolens hjemmeside har den i dag 196 elever inklusiv eleverne i skolens specialklasser.

I området, der hører til Ødis Skole, er der i dag 377 børn i skolealderen, men det vil ifølge prognosen falde til 281 frem mod 2030. Hjemmesiden fortæller, at den har 95 elever i øjeblikket.

Begge skoler går til 6. klasse.

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), understreger, at tallene ikke får hende til at ture frem med planer om at lukke de to folkeskoler.

- Det har jeg ikke i tankerne. Vi lukker ikke bare skoler hist og pist, og vi skal også være kildekritiske over for tallene. Tallene i prognosen for børn mellem nul og seks år viser jo, at det kommer til at gå den anden vej, siger Kristina Jørgensen.