Små tog fylder hele Sydbank Arena

Kolding: Hele 4000 kvadratmeter er fyldt med modeltog og alskens tilbehør, når Sydbank Arena slår dørene op for Danmarks største modeltogsudstilling. Her kan både børn og voksne nok få et par timer til at gå. De mindste kan få en tur i et kør-selv-tog eller deltage i tegnekonkurrencer. Flere af de voksne vil måske ikke indrømme det, men mange vil garanteret meget gerne vinde et af de store modeltogsstartsæt, som er udloddet som gevinst - lige til at sætte op derhjemme.

Med i alt mere end 20 kørende anlæg og 50 stande vil der være noget for hele familien, og man kan både få inspiration og selv drømme store drømme om eget anlæg. Der vises kørende anlæg i flere skala størrelser, bl. a. de 'store' Spor 1, de mest 'almindelige' H0, og de små i størrelse TT og N. Der kører tog med rigtig damp, og der er modeltog fra både Danmark, Sverige og Norge.

Det er den 7.-8. april fra 10 til 17, at man kan se de mange spændende tog.