Slut med streetfood på Vejlevej: Salattøsen har lukket sin vogn

Kolding: Efter otte måneder med Salattøsens streetfood-vogn fast placeret foran Gasabygningen på Vejlevej er det slut. Indehaverne Per Guldbrandt og Mette Løvbom har lukket for gadesalg af salater for i stedet fokusere kræfterne på at sende streetfood-vognen ud til festivaler, events og private arrangementer.

- Vi lukker ikke på grund af nød, men fordi vi bliver nødt til at til at prioritere vores kræfter. Lige nu bruger jeg al min tid på at holde åbent i streetfood-vognen, hvor vi har rigtig pænt at lave. Men udfordringen er, at vi skal bemande en vogn med daglige åbningstider, og det låser os i, hvad vi ellers kan. Hvis have ressourcerne til det, så havde vi ansat folk til at køre den videre, forklarer Per Guldbrandt.

Salattøsen fortsætter sine kursusaktiviteter i køkkenet på Vejlevej, hvorfra man også fortsat vil kunne bestille mad til selskaber. Fremover kan man møde streetfood-vognen fra Salattøsen ved større arrangementer i Kolding som Kulturnatten og Kolding Streetfood på Marina Syd.