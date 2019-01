Slut med søde sager: Lokal virksomhed lukker butik i Kolding Storcenter

- Det kom ret pludseligt, efter vi så året som helhed her i december. Jeg anbefalede selv lukningen til bestyrelsen, fortæller Gitte Minck.

Beslutningen om at lukke blev truffet i december.

- Vi synes ikke, det var tilfredsstillende nok. Butikken nåede ikke det, vi forventede, og det er rigtig ærgerligt, siger direktør for Xocolatl Gitte Minck.

Christiansfeld: 14 måneder blev det til for Christiansfeld-virksomheden Xocolatl i Kolding Storcenter. Chokoladeproducenten åbnede butikken i november 2017 i Lilla Ringgade ved siden af Body Shop og Cafe A. Men pr. 1. januar er den lukket igen.

- Hvis vi stadig har butikken til påske og jul, så åbner vi der som en pop-up, men vi håber, at nogen melder sig til at overtage lejemålet.

Gitte Minck håber, at en ny lejer af lokalet snart viser sig.

- Lige nu forhandler vi med centret om en mindre butik med en bedre placering på fx torvet eller måske en pop-up butik. Vi solgte godt til jul og påske, men det kan vi ikke leve af. Omkostningerne skal følges med det salg, det giver at have en butik, som har sæsonvarer til højtiderne.

At forretningen nu er lukket betyder dog ikke, at Xocolatl siger endegyldigt farvel til Kolding Storcenter.

Stadig i Kolding

Med lukningen af forretningen i Kolding Storcenter er det nu kun hos Kolding Vinhandel, man finder Xocolatls produkter her i byen. Men man kan fortsat købe de søde sager hos Honningkagebageriet i Christiansfeld.

- Vi oplever, at mange fra Kolding kommer til Christiansfeld for at handle hos os, så det er dejligt siger Gitte Minck.

Xocolatl har ikke planer om andre nye butikker her i området.