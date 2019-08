På Kongsbjergskolen er medarbejderne nået frem til, at møderne fremover skal bruges på at diskutere emner, der giver meget mere mening for hver enkelt klasse, dens lærere og for forældrene i klassen.

Ændringerne betyder, at gennemgang af årsplaner og bogsystemer vil få minimal opmærksomhed på forældremøder. I stedet forventes det, at forældrene følger med i deres børns skolearbejde på Meebook, som er det system, skolerne bruger til at fortælle, hvad klasserne arbejder med.

Vigtige møder

Skoleleder Wilhelm Hallum kalder ændringerne for justeringer og finpudsning af samarbejdet med forældrene, og han peger på, at forældremøderne hidtil har været præget af, hvordan hver enkelt lærer har tilrettelagt dem.

- Vi har nu fokus på, hvad der er det vigtigste at tage op ved forældremøder, og vi vil undgå at komme ind i en gænge med bare at finde klassens taskebøger frem og holde lange foredrag om dem. Jeg tror ikke, der er nogen skoler, der kan sige sig fri for at have været en del af, at man bruger for meget tid på årsplaner og bogsystemer. Det har vi da også fortabt os i, siger Wilhelm Hallum.

Han håber, at forældrene vil opleve mere spændende forældremøder.

- Jeg håber, at de vil tænke, at de ser frem til forældremødet, fordi det er vigtigt, og ikke kun tager til det, fordi man bare skal. Der er jo forældre, der efter et forældremøde har oplevet at tænke, at det, der blev fortalt på mødet, kunne lærerne godt have sendt på mail, fortæller Wilhelm Hallum.