Slut med gylle: Kurt får pris for at bruge kompost på markerne

Landmand Kurt Kjelde fra Vamdrup har vundet en pris fra Økologisk Landsforening for sit arbejde med at eksperimentere med at sprede kompost ud over sine marker i stedet for den lille mængde gylle, som økologiske landmænd egentlig godt må sprede ud. Foto: Økologisk Landsforening

Landmand Kurt Kjelde fra Vamdrup har fået øko-pris for at eksperimentere med at bruge på kompost på sine marker i stedet for at hælde gylle på dem.

Vamdrup: Selv om han er økologisk landmand, måtte Kurt Kjelde godt sprede en smule gylle ud over kornet og afgrøderne på sine marker. Men det droppede han for flere år siden, og i stedet eksperimenterer han nu med at sprede forskellig slags kompost ud på markerne - til gavn for både miljøet og i mange tilfælde også for hans udbytte. Arbejdet med dette blev han belønnet for, da Økologisk Landsforening holdt generalforsamling og indenfor i alt fire kategorier uddelte priser til Årets Øko-håndværkere. Kurt Kjelde vandt i kategorien "jordfrugtbarhed gennem cirkulering." Han, der selv er vokset op på en gård ved Bastrup uden for Vamdrup, startede ellers ud som konventionel landmand for 26-27 år siden, men i 1999 lagde han om til økologisk dyrkning, da han savnede nye udfordringer. Gennem årene er hans tankegang blevet mere og mere grøn og økologisk, og derfor går han gerne i mere grønne baner, end han egentlig behøver ifølge reglerne og lovgivningen.

Kompost-Kurt Kurt Kjelde dyrker blandt andet ølandshvede, havre, spelt, frøgræs, vinterraps og hestebønner på sine marker.Han bruger overhovedet ikke gylle på sine 50 hektar marker men bruger i stedet for forskellige slags kompost, der øger humus-indholdet i jorden.

Tang og fodboldgræs Så til trods for at han godt må bruge en smule gylle på markerne, droppede han det altså helt for tre år siden. - Så nu eksperimenterer jeg med forskellige typer kompost som næringsstoffer. Det er lidt langsommere tilgængeligt, og det frigives også langsommere. Men det giver en mere ensartet vækst, siger 55-årige Kurt Kjelde. Blandt de ting, han spreder ud på markerne som kompost, er haveaffald, der bliver afleveret på kommunens genbrugspladser. Han har også nogle gode aftaler med vognmænd, der kontakter ham, hvis de har på fornemmelsen, at Kurt Kjelde kan bruge det, de har med. Det kan være tang fra oprensede strande, blade, græs eller afklip fra fodboldbaner.