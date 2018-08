Slut med at droppe motionen: Nu skal Jan træne ældre i naturen

Jan Rosiak er en af 18 kursister, der i denne uge været på et kursus, hvor han har lært som frivillig at træne ældre i naturen. Nu glæder han sig til at stå i spidsen for sit eget hold i Sdr. Bjert. ? Jeg glæder mig til at komme i gang, og alle kan være med på holdet. Vi skal blandt andet bruge ting, vi finder i naturen, rekvisitter. Her gælder det om at kaste den ene gren i luften og gribe den med de to andre, fortæller han. Foto: Søren Gylling