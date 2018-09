Slotssøbadet lukker fredag eftermiddag, men åbner om aftenen

Kolding: Fra fredag den 14. september ændrer Slotssøbadet åbningstider om fredagen. Det sker for at hjælpe Kolding Svømmeklub, der for fremtiden får eneret på badet hver fredag kl. 16 til 18, hvor der derfor fremover ikke er offentlig adgang. Kolding Svømmeklub mangler i svær grad træningstimer og med denne løsning bliver det muligt for klubben at afvikle mange hold på samme tid i hele svømmehallen.

Til gengæld vil Slotssøbadet åbne for offentligheden fredag aften. Fremover vil badet været åbent hver fredag fra kl. 20 til kl. 24, mod normalt lukning kl. 18, altså faktisk en forbedring for både svømmeklub og offentligheden.

- Ved at vi lukker ned for offentlig svømning fredag mellem kl. 16 og kl. 18, kan vi give svømmeklubben fire timer ud over, hvad den har i forvejen på ugebasis. Statistikker fortæller, at vi bedst kan lukke ned for offentlig svømning fredage på det nævnte tidspunkt, siger lederen af Slotssøbadet, Otto Skak i en pressemeddelelse.

Det bliver en rigtig hyggeaften med mulighed for tilkøb af tapas, vin, øl og vand samt saunagus, vandmeditation og thai chi - det hele med stille baggrundsmusik, siger Otto Skak.