Slotssøbadet holder sit besøgstal i 2018: Snart er badet klar til natåbent

- Det gælder eksempelvis med vores hoteller. Det er fantastisk, at de på den måde er med til at sælge Slotssøbadet, men omvendt er vi også medvirkende til, at hotelgæsterne vælger en overnatning i Kolding, fordi der er en god aktivitet for hele familien, siger Otto Skak.

Ifølge Slotssøbadet har sommeren haft konsekvenser for adskillige andre svømmehaller, som kan melde om en nedgang på helt op til 20-25 procent. Når det langt fra er gået så galt i Kolding, så skyldes det ifølge Otto Skak, at Slotssøbadet spiller på mange tangenter, og indgår samarbejde med mange andre rundt omkring i byen.

- Vi ville have haft fremgang i stedet, hvis det ikke havde været for den lange og varme sommer, der er en af de mest solrige i historien. På den baggrund kan vi godt være tilfredse, for på de varme sommerdage falder vores besøgstal fra omkring 1500 til cirka det halve, siger Otto Skak.

Fuldt hus til Dødens Gab

Slotssøbadet har mange forskellige hold, som har deres jævnlige gang i badet, og der er mange events, som trækker et forskelligt publikum. Senest har badet haft held med at flytte sin stilleaften til om fredagen, hvor der lukkes helt ned om eftermiddagen for alle andre end svømmeklubbens medlemmer, og så genåbner badet om aftenen for voksne, der kommer mellem klokken 20 og 24 for at nyde en aften i hinandens selskab. Mange bestiller tapas på forhånd.

- Det har været en stor succes. Jeg tror, at der ikke går lang tid, før vi også holder åbent om natten. Det er vigtigt, at badet er åbent, når folk har lyst til at komme og bruge det, siger Otto Skak.

Badets direktør tilføjer, at også den nye spraypark har været attraktiv for mange på grund af nyhedens interesse, og så har badet involveret sig i mange små og store aktiviteter, som hver for sig er med til at trække flere indenfor.

- Det gælder eksempelvis vores fem Delfinuger hen over sommeren. De er udsolgte og trækker folk i Slotssøbadet, uanset om sommeren er varm eller ej. Det gælder også vores outdoor-strategi, og senest gælder det vores biografaften, hvor vi havde 200 inde for at se "Dødens Gab". Det er de mange aktiviteter, som sikrer vores besøgstal.

Otto Skak fortæller, at ideen med at vise "Dødens Gab" fik 700.000 til at besøge Slotssøbadets side på Facebook, og de 200 billetter var solgt på rekordtid. Badet har allerede en ny gyserfilm på vej, og senere viser man også "Den lille havfrue".

- Jeg er sikker på, at det er en idé, der er kommet for at blive, at vi viser film, som på den ene eller anden måde har med vand at gøre, siger Otto Skak.