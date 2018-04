Slip tankerne løs og sæt kroppen fri

Glæde, fællesskab og nærvær.

Det er, hvad dans fører med sig, men desværre er der mange, der lider af den indbildning, at de ikke kan danse.

Det vil konceptet 5 Rytmer gøre noget ved, og det sker onsdag 25. april klokken 19.30 i Kolding Dance Studie.

Her bliver deltagerne introduceret for en aften, hvor man ganske enkelt ikke kan danse forkert. Der er nemlig ingen faste trin, og man behøver ingen dansepartner. Det gælder bare om at bevæge sig frit til rytmerne. I pressemeddelelsen omtales det som "en workout for både krop og sind, hvor formålet er at slippe tankerne, skabe opmærksomhed på kroppen og frisætte din egen energi."

Hvis det lyder som et rigtig godt tilbud, så skal man blot møde op. Adressen er Dalbygade 40H, og det er ganske gratis.

/exp