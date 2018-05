Slesvigske Musikkorps spiller 17. maj forårskoncert på Trapholt

Kolding: Torsdag den 17. maj kl. 18 spiller Slesvigske Musikkorps under ledelse af dirigent Henrik Vagn Christensen forårskoncert på Trapholt.

- Vi havde også besøg af Henrik Vagn Christensen sidste år, og det er de ting, han satte fokus på i vores klassiske repertoire dér, som vi skal arbejde videre med nu. På den måde kan vi blive løftet endnu mere, forklarer orkesterchef Rasmus Frandsen i en pressemeddelelse.

Henrik Vagn Christensen har et indgående kendskab til Forsvarets tre musikkorps. Han har således været chefdirigent og kunstnerisk leder for Prinsens Musikkorps, han har stået i spidsen for Den Kongelige Livgardes Musikkorps i en årrække, og han har ved flere lejligheder dirigeret SMUK. Han er kendt som sin generations bedste balletdirigent og har blandt andet været tilknyttet New York City Ballet. Han er i det hele taget en eftertragtet dirigent bade i og uden for Europa.