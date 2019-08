Slanger, skildpadder, hunde og katte fik besøg af dyreelskere, da Dyreværnet holdt åbent hus

Dyreværnets årlige åbent hus i Kolding trak som sædvanligt mange gæster til. Her kunne de møde en masse dyr og høre om kæledyr, der ikke har det så let.

24-årige Pernille Buhrkal bor i Vamdrup, og her har hun, kæresten og deres datter fire katte. De har tidligere også haft hund, og selv om hendes kæreste er noget skeptisk overfor at få flere dyr, lurede der en lille tanke i baghovedet på Pernille under hendes besøg hos Dyreværnet.

Og eftersom hun ofte kører forbi Dyreværnets internat for dyr lige udenfor Kolding, var hun lige i målgruppen for gæster, da Dyreværnets lokale internat lørdag holdt sit årlige åbent hus-arrangement.

Susanne Pedersen har arbejdet i dyreinternatet i tre år i fleksjob. Hun har selv tre hunde derhjemme, og med diagnosen ADD gør arbejdet med dyrene hende godt, forklarer hun. De gør hende i godt humør på de lidt trælse dage, og gåturene med hundene er sunde for hende. Her nusser hun med hunden Axel. Foto: Peter Leth-Larsen

Hos Dyreværnet forsøger man herefter at finde nogle, der kan og vil adoptere dyrene.

- Jeg vil helt sikkert tænke på de her dyr, hvis jeg eller nogle, jeg kender, skal have et dyr. De dyr her har nok mere brug for at komme væk og til gode hjem end mange andre dyr, siger Pernille Buhrkal.

Åbent hus-dagen bruges dog ikke til at finde nye ejere til dyrene, da der er for meget hurlumhej, når de mange gæster strømmer ind. Men er man interesseret kan man vende tilbage en anden dag.

Rikke Christensen-Lee kan nikke ja til Pernille Buhrkals udsagn om, at dyrene i internatet har brug for gode hjem. Hun er direktør for Dyreværnet, og med åbent hus-dagen hos afdelingen i Kolding er ønsket at rette folks opmærksomhed mod Dyreværnets arbejde og mod, at der er en del kæledyr i Danmark, som trænger til bedre vilkår.

- I dag håber vi at sætte fokus på det arbejde, vi laver, og i forhold til at få adopteret vores dyr ud, kræver det en lokal forankring. Og så er det bare en hyggelig dag. Her i Danmark tror mange ikke, at der er et stå stort behov for hjælp til kæledyr, men det kan vi fortælle her, siger Rikke Christensen-Lee og tilføjer, at Dyreværnet er en privat forening, der derfor lever af private donationer.