Slagter Ville har glimt i øjet og en lummer vittighed i ærmet

Slagtermester Lars Ville har røget vandpibe i 15 år. Piben han ryger på, har han fået af en af sine forretningsforbindelser. - For mig er det en drømmeplads at sidde her i slyngelstuen som en blæksprutte. Forretningen er kommet op i en størrelse, og jeg skylder ikke så meget væk, så jeg behøver ikke selv at skulle stå med kniven længere. Han handler med dyr, og når handelsfolkene kommer ind, så snakker parterne med hinanden over en kop kaffe. Ligesom i gamle dage slår de hinaden i hånden på en handel. Omkring 30 mennesker kigger ind hver dag, og han bruger halvandet pund kaffe om dagen. Labradoren Oskar er på plads i slyngelstuen. Den otte år gamle hund er også med, når Lars Ville går på jagt. Foto: Søren Gylling