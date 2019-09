Skulpturpark ligger øde hen på den tidligere losseplads

Efter premiere-udstillingen har ingen andre kunstnere vist interesse for at udstille i skulpturparken, som åbnede i Seest i foråret. Erfaringerne fra at udstille derude er ellers gode.

Kolding: Skulpturparken i Seest er gået i dvale. På trods af gentagne opfordringer er der ingen i det lokale kunstnermiljø, som har vist en aktuel interesse for at udstille i området. Derfor har kulturforvaltningen fjernet skiltningen til skulpturparken, og den klippede sti ind i området bliver ikke længere vedligeholdt.

Der har kun været én udstilling i parken siden åbningen i april. Men det kommer ikke bag på kulturudvalgets formand, Jesper Elkjær (R), at det tager tid at løbe projektet i gang. Skulpturparken er et tilbud til kunstnere, der har lyst til at udstille i det fri. Som udgangspunkt stiller kommunen ikke tilskud til rådighed for dem, der ønsker at benytte sig af muligheden.

- Jeg har det sådan, at ting tager tid. Og jeg havde ikke forventet, at skulpturparken fra begyndelsen ville tiltrække det ene store initiativ efter det andet. Det skal have lov at vokse stille og roligt, siger Jesper Elkjær.