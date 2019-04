Skulpturpark åbner ovenpå den gamle losseplads

I over tyve år var her losseplads, men på fredag åbner en ny skulpturpark under åben himmel i det, som i dag kaldes for Seest fritidslandskab. Kunstner Erik Valter åbner parken med fjorten af sine større værker, men alle andre kan også få lov at udstille her.

Kolding: Han kan godt huske, da der op gennem 1980'erne lå en losseplads her ved Vranderupvej. Det var dengang, der var lossepladser til - uden nogen som helst tanke på genbrug eller klodens klimaudfordringer i øvrigt. - Man kørte bare ind, slog bagsmækken op, og så hev man ellers alt sit eget skrald ud fuldstændig usorteret, husker Erik Valter og føjer til: - Der var ingen, der tog sig af, om det var bøtter med malingrester eller andet, der var giftigt. Det hele blev bare væltet sammen i ét stort hul. Det er skrækkeligt at tænke på, siger han. Området i Seest er forlængst lukket som losseplads, og siden er der fyldt læssevis af jord oven på bjerget af skrald. I dag er området grøn idyl på overfladen. Og når stedet åbner som skulpturpark på næste fredag, så er det med værker af den lokale kunstner Erik Valter, der som den første udstiller herude under åben himmel, hvor man til den ene side har et smukt kig ind over Kolding, og til den anden side mødes af lyden fra den evige trafik på motorvejen. - Det er en god idé at flytte kunst ud i det fri. Her kan man lave noget, som er for de mange og ikke blot for de få, siger Erik Valter, der var frisk på ideen, da han hørte om planen om at lave en skulpturpark i det, som Kolding Kommune kalder for Seest fritidslandskab.

Alle kan udstille Hvis man er interesseret i muligheden for at få udstillet sine værker i skulpturparken, skal man indsende oplysninger om kunstværkerne til Der er dog visse kriterier for opstilling af skulpturer:



1. Da området er tidligere losseplads er der kun mulighed for at placere skulpturer og kunstværker på jordens overflade.



2. Der skal være tale om en skulptur eller et kunstværk - ikke et legeredskab.



3. Værkerne må ikke overskride tre meter i højden.



4. Kunstværkerne må ikke være kommercielle eller forkyndende



5. Kunstnerne står selv for transport, opsætning og nedtagning af værkerne i skulpturparken.



Kunst af genbrug Der er officiel åbning på fredag den 12. april klokken 15, hvor Erik Valter fortæller om de 14 værker, der som de første indtager den nye skulpturpark. - Der er højt til himlen herude. Nogle af værkerne er i sig selv ret store, men når de kommer herud, så syner de ikke helt af så meget på afstand. Derfor valgte jeg også at tage flere værker med, end jeg havde tænkt mig i første omgang, for folk skal have oplevelsen af, at der er noget at komme efter, fortæller Erik Valter. Mange af hans værker er i øvrigt skabt af genbrugsmaterialer, så det er i sig selv en hilsen til al den skrald, der i dag ligger gemt flere meter under jorden. - Jeg synes, man har fået lavet et fint areal til en skulpturpark. Nu lægger jeg ud, og så håber jeg, at der er andre, som har lyst til at følge op og komme med deres værker, siger Erik Valter. Skulpturparken er tænkt som en kunstnerisk legeplads for amatørkunst i stort format. Selv om Erik Valter efterhånden laver en del kunst, som laves på bestilling eller sælges på markeder, har han intet imod titlen som amatør. - Jeg har jo haft et helt andet arbejdsliv, inden jeg gik på pension og begyndte at arbejde med skulpturer. For mig er det fint at være amatør, for det er én, som arbejder af ren glæde - og det gør jeg med mine værker.

En uventet oplevelse Tanken om at lave en skulpturpark har flere år på bagen, og det glæder kulturudvalgets næstformand, Merete Due Paarup (V), at man endelig er klar til åbningen. - Det er godt, at vi nu får et sted, hvor alle med kunstneriske tendenser har mulighed for at udfolde sig, siger hun: - Og for alle os som borgere er det spændende, at vi kan gå en tur ud i det fri og få en uventet oplevelse, for det er jo det, der sker, når man rykker kunsten ud i naturen. Det er godt for øjet, og det er med til at sætte gang i en dialog. Der er fri adgang til skulpturparken, som er indrettet med indkørsel ved Vranderupvej 30. Alle kan også deltage i selve indvielsen på fredag den 12. april klokken 15.