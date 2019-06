Skulpturfestival til Kolding for første gang: Kunstnerne arbejder med kædesave og kreativitet

Nu står det fast, at Kolding får en helt ny skulpturfestival, hvor publikum på tæt hold kan opleve, når kunstnerne arbejder med kædesave og kreativitet. Arrangørerne er begejstrede for den lokale opbakning.

Festivalen har fået 18 lokale sponsorer - foruden Kolding Kommune - der med kontanter, tilbud eller hjælp er med til at skubbe Kolding Art Jam ud over rampen for første gang.

- Vi har aldrig været i Kolding før, men vi er simpelthen så taknemmelige over den modtagelse, vi har fået. Folk har bare været så positive, og det kunne slet ikke lade sig gøre uden den støtte, vi har fået fra det lokale erhvervsliv og fra kommunen. Ud over sponsorater har vi også fået gode tilbud på mad og overnatning til vores kunstnere, så på den måde er der nogle punkter i vores budget, der er lettet lidt, siger Steffie Pedersen, der er formand for festivalen.

Kolding Art Jam holdes i uge 24 med åbning lørdag den 8. juni kl. 14.00 og afslutning lørdag den 15. juni. kl. 14.00. Art Jam afholdes i gården hos Nicolai Kultur. Der er udvalgt seks internationale træskulptører, som hver får en egestamme på cirka 1,8 x 0,6 meter, og de arbejder i perioden med at omdanne stammerne til kunstværker. Kunstnerne kommer fra Tyskland, Sydkorea, Japan, Rusland, Mexico og Kina. Kunstværkerne fremstilles primært med kædesav, men der arbejdes også med håndværktøj. Der er gratis adgang til pladsen hele ugen, så publikum har mulighed for at følge kunstnernes arbejde på tæt hold.

Motorsave skiftet ud

Arrangørerne fik tidligt i forløbet 70.000 kroner fra kulturudvalget, men der manglede stadig mange penge, før man var i stand til at gennemføre festivalen. Især fordi det viste sig, at budgettet voksede undervejs.

- Som udgangspunkt havde vi et budget på 205.000 kroner, men det var vi nødt til at udvide, fordi det viste sig at være en dårlig idé at køre med motorsave i Nicolaigården, så derfor skulle vi ud og købe el-kædesave i stedet, siger Steffie Pedersen.

Formanden forklarer, at det er af hensyn til publikum, at man har skiftet fra motorsave til eldrevne kædesave. Motorsavene ville simpelthen larme for meget i gården, fordi den er omkranset af høje bygninger til alle sider.

- I Højer arbejder vi ude på en mark, og i nærheden ligger stråtækte huse, der også er med til at dæmpe støjen, men det bliver helt andre forhold i Kolding, siger hun.

Også benzinlugt ville være en gene ved brug af motorsave, for lugten ville hænge over gården.

- Så det ville give en dårligere oplevelse, hvis man står og kigger på, og det er jo netop meningen med festivalen, at man kan komme og følge skabelsesprocessen. Det er en oplevelse at se, hvordan værkerne tager form, siger Steffie Pedersen, som fortæller, at der er indkøbt to forskellige slags el-kædesave til hver af de seks deltagere, så de ikke skal stå og skifte klinge hele tiden, mens de arbejder.