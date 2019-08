Skuffende billetsalg til årets festspil: Mange stole stod tomme

Klar til Stig Rossen

Næste opgave for Dronning Dorothea Teatret bliver arrangementet Stig Rossen og Promenadeorkestret, som afvikles på Kolding Teater søndag den 6. oktober. Her kan man høre et bredt udvalg af de største hits fra Stig Rossens lange karriere.Der er allerede solgt to tredjedele af billetterne til koncerten, som er arrangeret af Brændkjærhallens Venner i samarbejde med Dronning Dorothea Teatret, og overskuddet går ubeskåret til det nye idræts- og kulturhus i Brændkjær.