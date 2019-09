Skuespillernes A-hold sætter kurs mod Kolding

Kolding: Hvis man er autografjæger og samler på kendte menneskers autografer, så kan man godt glæde sig til den kommende sæson hos Kolding Teaterforening. Hvis man er teaterelsker og samler på store oplevelser, kan man gøre præcis det samme.

Skuespillere som Lars Mikkelsen, Søren Sætter-Lassen, Susanne Breuning, Iben Hjejle, Jesper Lohmann - der kommer ad to omgange - Waage Sandø, Bodil Jørgensen og mange flere, der er kendt fra landets store scener, tv og film, kommer til Kolding, hvor de i fællesskab sørger for at bringe det kommende sæsonprogram hos Kolding Teaterforening sikkert i hus.

Det bliver en sæson, hvor Kolding Teaterforening kommer til at overgå sig selv i antallet af forestillinger. Tæppet går hele 36 gange - fordelt på 25 stykker - fordi man denne gang arbejder tættere sammen med Mungo Park Kolding og i fællesskab laver ti opsætninger af "Palle stadig alene i verden".

- Mungo Park har lavet om på sit billetsystem, så årskortholderne nu skal betale fuld pris for at se nogle af gæstespillene på teatret. Det betyder, at vi har nemmere ved at samarbejde om at sætte forestillinger op, fordi der nu er ens vilkår for billetkøbere hos os og for årskortholderne hos Mungo Park, siger Thomas Vilrich og føjer til:

- Det giver os en helt ny mulighed for at sætte forestillinger op, som spiller i flere dage. Det glæder vi os til, for så kan det nå at sprede sig i byen, hvis publikum er ellevilde med et stykke, de har været inde at se.