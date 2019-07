Skrotfirma overtager genbrugsplads: Markant flytning fra Kolding Havn

Terkelsen & Co., der handler med jern og metalskrot, flytter en del af virksomheden fra havnen til Bronzevej 4, hvor der før lå genbrugsplads.

Kolding: En af havnens markante virksomheder, Terkelsen & Co., der handler med metalskrot, har besluttet at flytte en del af firmaet fra havnearealet. Det bliver til en adresse indenfor kommunegrænsen, for havnevirksomheden rykker til Bronzevej i det nordlige Kolding. Arealet, der i mange år har været anvendt som genbrugsplads for byens borgere, er blevet ledigt, efter at Kolding Kommune har indrettet ny genbrugsplads på den anden side af vejen. - Vi ser en god synergi i at ligge ved siden af genbrugspladsen, hvor en del af vores kunder er i forvejen. Og så har vi brug for mere plads, samtidig med at vi gerne ville blive i Kolding Kommune, fortæller Jytte Flintegaard, der er direktør i Terkelsen & Co. Hun forklarer, at det er skrot fra blandt andet private og håndværkere, der nu vil blive håndteret på den nye adresse. Lidt forenklet kan man sige, at al det skrot, som ikke behøver videre transport med skib, fremover vil blive håndteret på Bronzevej. - Men vi vil fortsat have skrot på Kolding Havn, for skrot fra industrien kommer i så store mængder, at det vil være både vanskeligt og meget lidt miljørigtigt at transportere det videre med lastbil til de lande, hvor man har de store smelteværker. Så den type skrot vil vi fortsat afskibe fra Kolding Havn, siger Jytte Flintegaard.

Vi er en miljøvirksomhed, så vi skal have sikret os, at bundforholdene er, som de skal være. Nu har Bronzevej jo været benyttet som genbrugsplads i årevis, så meget vil sikkert være helt i orden til vores formål. Jytte Flintegaard, direktør i Terkelsen & Co.

Bundforhold tjekkes Direktøren har ikke dato på flytningen, men det bliver i løbet af året, at Terkelsen & Co. kan rykke ind på den nye adresse. - Vi er en miljøvirksomhed, så vi skal have sikret os, at bundforholdene er, som de skal være. Nu har Bronzevej jo været benyttet som genbrugsplads i årevis, så meget vil sikkert være helt i orden til vores formål. Desuden regner jeg med, at vi skal opføre lokaler både til kontorer og som mandskabsrum.

En god dialog Behovet for en ny placering er blevet aktuel i forbindelse med, at byrådet har ønsket at omdanne havnen til bynært boligområde. Og det er i dialogen med havnevirksomheden, at der nu er fundet en løsning. Flytningen til Bronzevej betyder, at en stor del af kunderne ikke længere giver trafik på havnen. I stedet bliver den nye placering på Bronzevej en fordel for de håndværkere, der samtidig skal på genbrugsstationen med andet affald. Og hos Kolding Kommune betyder det, at flere industrivirksomheder i den miljøtunge klasse nu er samlet i industrikvarteret vest for Vejlevej. - Vi har haft en god dialog med Terkelsen & Co. om mulighederne for en grund, hvor deres kunder nemmere kan komme til. Samtidig vil vi gerne bevare arbejdspladserne i Kolding. Vi vil gerne hjælpe byens virksomheder med at vækste, og tager gerne en dialog om hvordan virksomhederne kan gøre det indenfor kommunegrænsen, siger borgmester Jørn Pedersen i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune. Byrådet besluttede den 25. juni at sætte ejendommen til salg. Og grunden på knap 5000 kvadratmeter har været i udbud og er solgt til højestbydende.