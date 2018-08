Skraldemænds strejke ender i Arbejdsretten

For anden dag i streg nedlagde skraldemændene hos Meldgaard Miljø A/S arbejdet i Kolding Kommune. Arbejdsretten skal nu tage stilling til sagen.

- Det er uheldigt, at borgerne bliver taget som gidsler. Jeg håber selvfølgelig, de finder en løsning så hurtigt som muligt. Vi blander os ikke i personalesager, for det er en sag mellem arbejdsgiver og arbejdstager, siger Jacob Ville (V).

Ifølge Jacob Ville (V) er der tale om en personalekonflikt. Hverken tillidsrepræsentant eller ledelsen hos Meldgaard Miljø ønsker at uddybe striden. Konflikten kommer i dag for Arbejdsretten, der skal afgøre, hvorvidt skraldemændene er i deres gode ret til at strejke.

Kolding: Tusindvis af borgere i Kolding Kommune har ikke fået hentet skrald hverken mandag eller tirsdag. Skraldemændene hos Meldgaard Miljø A/S valgte at fortsætte strejken tirsdag, og sagen skal nu i Arbejdsretten, oplyser formanden for teknik- og klimaudvalget i Kolding Kommune, Jacob Ville (V).

Nye skraldemænd

Kolding Kommune har hyret Meldgaard Miljø til at løse opgaven med at hente skrald i kommunen. Hvis konflikten strækker sig over en længere periode, kan kommunen tage dagsbøder i brug og være nødsaget til at hive et andet firma ind til at løse opgaven. Det er dog for tidligt i konflikten at diskutere disse midler ifølge Jacob Ville (V).

- Lige nu afventer vi dommen fra Arbejdsretten, og hvordan skraldemændene forholder sig til den. Først derefter skal vi diskutere, om vi bliver nødt hyre andre ind. For vi bliver nødt til at have hentet vores affald især i denne varme, siger han.

Skraldemændene hos Melgaard Miljø strejkede også i 2017, 2016 og 2013. Hvordan påvirker det samarbejdet?

- Det er noget, vi forholder os til, når vi laver kontrakter med forskellige entreprenører, hvad der skal ske under strejker. Vi har et godt samarbejde med Meldgaard, og de har en periode til at indhente det forsømte, siger Jacob Ville.