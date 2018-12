Skraldemændene strejker fortsat

Kolding: Skraldemændene i Kolding besluttede på et møde mandag morgen at fortsætte deres arbejdsnedlæggelse.

Dermed er strejken nu gået ind i sit tredje hverdagsdøgn, selvom direktør Henrik Meldgaard fra Meldgaard Miljø allerede i torsdags forudså, at arbejdsnedlæggelsen ville være kortvarig.

Arbejdsnedlæggelsen skyldes ifølge direktøren uenighed om arbejdets tilrettelæggelse og organisering - blandt andet oplever skraldemændene et øget pres, efter at Kolding i nogle dele af kommunen har indført affaldssortering, så skraldespandene er opdelt i to kamre.

Meldgaard Miljø varetager affaldsindsamlingen i hele kommunen, og Kolding Kommune kan ifølge kontrakten bede en anden om at overtage opgaven, hvis en konflikt rammer indsamlingen i mere end fem hverdage.

Cirka 6000 husstande får indsamlet affald på hver af ugens hverdage.

Hvis skraldesækken eller skraldespanden er fyldt op, kan man sætte en ekstra sæk eller pose ved siden af, så bliver den taget med næste gang, skraldemændene kommer.