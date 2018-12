Skraldemænd stopper strejke: Nu bliver skraldespande tømt igen

Efter et møde tirsdag morgen har skraldemændene i Meldgaard Miljø A/S besluttet at genoptage arbejdet.

Det oplyser Kolding Kommune på sin hjemmeside.

Dermed kan borgerne i Kolding se frem til snart at få tømt deres efterhånden godt fyldte affaldssække.

Kolding Kommune vil i løbet af formiddagen komme med flere informationer om, hvordan indsamlingen kommer til at foregå, og hvornår man kan forvente igen at få hentet sit affald.

Skraldemændene har indledte strejken i tirsdags.

Arbejdsnedlæggelsen har ifølge direktør Henrik Meldgaard skyldtes uenighed om arbejdets tilrettelæggelse og organisering. Blandt andet oplever skraldemændene et øget pres, efter at Kolding i nogle dele af kommunen har indført affaldssortering, så skraldespandene er opdelt i to kamre.