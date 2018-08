Skraldemænd i Kolding strejker for fjerde gang på fem år

Kolding: For fjerde gang på fem år strejker skraldemænd i Kolding Kommune.

Mandag nedlagde skraldemændene hos Meldgaard Miljø A/S arbejdet på grund af en overenskomststridighed, oplyser Meldgaard Miljøs ledelse. Tusindvis af husstande fik derfor ikke hentet skrald.

- Det er super uheldigt, at vores borgere bliver berørt af det. Jeg forventer, at de får løst personaleproblemerne og igen begynder at tømme skraldespande tirsdag morgen, siger Henrik Martinsen, der er affaldschef i Kolding Kommune.

Hverken ledelsen eller tillidsrepræsentanten hos Meldgaard Miljø ønsker at udtale sig om selve konflikten. Ledelsen oplyser dog, at arbejdsnedlæggelsen er overenskomststridig.

Meldgaard Miljø A/S har to fireårige kontrakter med kommunen om henholdsvis at hente skrald og indfase det nye sorteringssystem. I 2016, 2017, og 2013 stoppede skraldemændene også med at hente skrald i Kolding Kommune. Sidste år skyldtes den overenskomststridige arbejdsnedlæggelse ifølge direktør Henrik Melgaard en stridighed om en enkelt skraldebil, som medarbejderne syntes var for lille, og som de ville have skiftet ud.

De nu fire arbejdsnedlæggelser påvirker ikke samarbejdet med kommunen ifølge affaldschefen.

- Vi har et godt samarbejde med Meldgaard Miljø. Der vil altid være udfordringer og konflikter, men vi har slet ikke noget i din stil, hvor kontrakten misligholdes, og der må gives dagbøder, som vi har set i andre kommuner, siger Henrik Martinsen.