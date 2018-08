Skraldemænd har genoptaget arbejdet

Onsdag morgen er skraldemændene hos Meldgaard Miljø A/S begyndt at tømme skraldespande igen i Kolding Kommune. Skraldemændene begynder tidligere og slutter senere på dagen for at nå det forsømte. Det oplyser affaldschefen.

Kolding: Efter to dage med strejke har skraldemændene hos Meldgaard Miljø genoptaget arbejdet. De begynder at tømme de tusindvis af fyldte skraldespande i Kolding Kommune, og de starter med ruterne, som de skulle have kørt mandag. Det oplyser affaldschefen i Kolding Kommune, Henrik Martinsen. I en pressemeddelelse fra Kolding Kommune, oplyser man, skraldemændene gør alt, hvad de kan, for at indhente tømningerne fra mandag og tirsdag. Det betyder, at skraldebilerne i denne uge starter tidligere om morgenen og slutter senere på dagen. Desuden er der hentet ekstra skraldebiler til byen, så det ekstra affald hurtigst muligt kan hentes.