Skraldemænd fortsætter med at strejke i Kolding

Det er anden dag, at skraldemændene hos Meldgaard Miljø A/S har valgt at nedlægge arbejdet i Kolding Kommune. Det oplyser Kolding Kommune til TV Syd.

Kolding: For anden dag i streg strejker skraldemændene hos Meldgaard Miljø A/S i Kolding Kommune. Det fortæller affaldschef i Kolding Kommune, Henrik Martinsen, til TV Syd:

- Det er en træls og uheldig situation for vores borgere, at deres skraldespande ikke bliver tømt. Jeg håber på, at arbejdet kommer i gang i morgen - men det er uden for vores kontrol, siger Henrik Martinsen.

Strejken begyndte mandag. Meldgaard Miljøs ledelse oplyser, at det drejer sig om en overenskomststridighed, men ønsker ikke at uddybe sagen mandag. Tusindvis af husstande får derfor ikke hentet skrald.

Onsdag morgen holder skraldemændene fra Meldgaard Miljø A/S igen møde om sagen.