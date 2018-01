Skraldemænd fandt stjålet hjemmeplejeuniform

Kolding: Torsdag i sidste uge kom det frem, at et ID-kort og et sæt arbejdstøj var blevet stjålet fra Olivenhaven Plejecenter i Kolding. Alle stjålne genstande er nu fundet.

Takket være skraldemænd er det nu lykkes at finde frem til det ID-kort og arbejdstøj, som torsdag blev stjålet fra Olivenhaven Plejecenter.

Det hele blev fundet i en pose i en papircontainer på Cedervej i Kolding. Skraldemændene indleverede det til Olivenhaven onsdag morgen.

- Det er en stor lettelse, at disse seje skraldemænd får øje på posen, og dermed finder de stjålne genstande. Ældre borgere i Kolding Kommune skal nu ikke længere være nervøse for, at disse stjålne ting bliver brugt af en tricktyv, siger Annette Lund, der er senior- og sundhedschef i Kolding Kommune i en pressemeddelelse.

Politiet er orienteret om fundet.

Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF) er også lettet.

- Det er fantastisk, at de her renovationsmedarbejdere har været opmærksomme på tøjet og ID-kortet, og har givet os besked med det samme. Vi kan ikke takke dem nok for, at de har været opmærksomme. Det her betyder meget for trygheden for rigtig mange mennesker. Jeg har bedt om, at vi sender renovationsmedarbejderne en stor tak og et par flasker vin, siger han.