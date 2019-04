Staten forbereder at udlægges 13.800 hektar til urørt skov. Projekterne er fordelt landet over på 45 forskellige skovområder. Sønder Stenderup Nørreskov, som omkranser Løverodde, er et af projekterne, og den er blandt de første, der er lavet en forvaltningsplan for, som nu er sendt i høring.

- Når vi har udpeget området til at indgå som en del af Naturpakken, så har vi set på, hvor vi får mest biodiversitet for vores indsats, og Sønder Stenderup Nørreskov er udpeget på baggrund af de artsoptællinger, der er lavet derude, fortæller skovrider Inken Breum Larsen.

Sdr. Stenderup Nørreskov og Midtskov er gamle skove. Arealet, som skovene dækker, må antages at have været skovdækket næsten uafbrudt siden skovens indvandring efter istiden.

Sønder Stenderup Nørreskov er blandt de første femten områder i landet, som der er lavet en detaljeret plan for. I alt er der 45 skovområder fordelt over hele Danmarkt, som skal udlægges til urørt skov i løbet af de kommende otte år.

Lige nu er planen for Nørreskoven sendt i høring, og det vil sige, at man frem til den 26. maj kan gøre indsigelse, hvis man er uenig i den forvaltningsplan, der er lagt for skoven. Planen beskriver, hvordan man får et bredere dyre- og plante- og svampeliv i skoven.

Kolding: Hvis det går som planlagt, så er Kolding på vej til at få 196 hektar mere vild natur. Så stort er det område i Sønder Stenderup Nørreskov, som Naturstyrelsen er på vej til at udlægge som urørt skov. Området omkranser Løverodde, der er et Koldings populære natur-udflugtsmål.

Store dele af Sdr. Stenderup Nørreskov udlægges som "urørt" skov i løbet af få år. Men inden da foretages betydelige indgreb i skoven for at fremme skovens ældning. Begreberne er mange: Naturnær skovdrift, mangfoldighedsskov, urørt skov, plukhugst, for at nævne nogle. Hvad mon der menes? Med Danmark Naturfredningsforening kan man komme ud og vandre i området ved Lillebæltkysten og tale om begrebet "urørt skov" og Naturstyrelsens tiltag. Det foregår 22. april fra klokken 10 til 12. Ingen tilmelding. Mødested er Løveroddevej 12.

Det går langsomt

Med urørt skov forstås, at så hører almindelig skovdrift op, og skoven får lov at ligge hen, som vind og vejr vil det. Døde træstammer vil få lov at rådne op, hvor de er faldet. Der kan gennemføres græsning og skovpleje, hvis det er til gavn for biodiversiteten. Man vil sikre, at skoven fortsat er anvendelig til friluftslivet, men skovgæsterne skal være klar over, at der kan opstå områder, der bliver mere ufarbare, eller som vil være mere våde end i dag.

- Forandringen derude kommer til at ske meget langsomt, når man kigger på det som almindelig skovgæst, men det er også et projekt, der har et sigte langt ud i fremtiden, siger Inken Breum Larsen.

Skovrideren fortæller, at Skov- og Naturstyrelsen i november havde et offentligt arrangement i Sønder Stenderup Nørreskov for at forklare om planerne, og hun vurderer, at der vil komme andre hen ad vejen. 2. påskedag har Danmarks Naturfredningsforening en offentlig vandring i skoven, og det bakker skovrideren fuldt ud op omkring.